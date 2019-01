Strada San Giorgio Martire tra buio e prostitute, al via i lavori per la nuova illuminazione: "Pronta in un mese"

Hanno preso il via in questi giorni i primi lavori per realizzare l'impianto d'illuminazione sul prolungamento di strada San Giorgio martire, nelle vicinanze di Santa Caterina, non lontano dal teatro Kismet. Gli interventi consentiranno la realizzazione di circa 500 metri di nuovi pali della luce che dovrebbero migliorare sensibilmente la sicurezza della zona. Da anni i residenti si erano rivolti al Comune per chiedere soluzioni al riguardo, visto la presenza continua di prostitute che operano quotidianamente.

I lavori dopo le richieste dei residenti

La lettera degli abitanti ha trovato seguito nel 2017, quando il Comune ha bandito la gara per l'appalto da 90mila euro: "Adesso - spiega l'assessore Giuseppe Galasso - sono cominciati gli interventi che contiamo di completare in circa un mese. Lo scorso anno mandammo in gara il progetti utilizzando fondi relativi a oneri d'urbanizzazione. I lavori prevederanno la realizzazione di una serie di pali collegati ad una nuova linea elettrica, in modo da illuminare una strada attualmente buia". Nei prossimi giorni il Comune effettuerà un primo sopralluogo per verificare l'andamento degli interventi.