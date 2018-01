Bitonto diventa capitale italiana di Game of Thrones: due giorni tra eventi, show e ospiti speciali

Bitonto per due giorni sarà la capitale italiana di Game of Thrones la celebre saga tv dal successo planetario basata sui romanzi di George R. R. Martin: il 17 e il 18 marzo prossimi, infatti, la cittadina barese ospiterà 'Le cronache del trono', primo raduno nazionale dei Fan del 'Il Trono di Spade': ospiti speciali, allestimenti scenici imponenti, spettacoli, concerti e giochi interattivi. Le strade e le piazze del centro storico di Bitonto saranno trasformate nei luoghi di Approdo del Re dove si potrà passeggiare, 'combattere' contro gli Estranei, farsi truccare 'a tema' dai make-up artist, 'spulciare' i mercatini a tema e divertirsi tra performance, masterclass di disegno e cosplay. Un concerto sinfonico sulle musiche della serie farà immergere i fan nell'atmosfera di una delle saghe più viste di sempre. Tra gli ospiti già annunciati anche i doppiatori di Jon Snow e Daenerys Targaryen, Daniele Giuliani e Letizia Ciampa, che faranno rivivere alcune scene cult di Game of Thrones interpretandole dal vivo.