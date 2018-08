Cartello posteggio disabili su marciapiede di via Nicolai: "Da una settimana così"

Un palo della segnalatica per i posteggi dei disabili giace da "una settimana "sul marciapiede di via Nicolai, non lontano dall'ingresso dell'ex Manifattura Tabacchi, nel cuore del quartiere Libertà. La segnalazione arriva da alcuni cittadini attivi del rione: "Non capiamo il senso di tutto questo - si domandano i residenti -. Possibile che nessuno verifichi le condizioni del nostro quartiere? Solo noi cittadini, dobbiamo verificare?".