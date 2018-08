Lite in famiglia degenera in coltellate durante il pranzo di Ferragosto: due feriti gravi al san Paolo

Un violento litigio in famiglia durante il pranzo di Ferragosto e quindi le coltellate con due persone finite in ospedale in codice rosso: è accaduto poco dopo le 13 in un'abitazione del quartiere San Paolo. Feriti l'ex suocero e il convivente di una donna che vive nell'appartamento dove si è verificato il diverbio. La Polizia sta ricostruendo la vicenda: il presunto responsabile sarebbe l'ex marito della donna, fermato dagli agenti. Recuperata l'arma dell'accoltellamento. I due feriti non sarebbero in pericolo di vita.