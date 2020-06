Litiga con la madre in casa, arrivano i Carabinieri e scoprono vasetti pieni di marijuana: arrestato insospettabile

I Carabinieri hanno arrestato a Molfetta un 31enne incensurato, scoperto con 200 grammi di droga nella sua abitazione. I militari sono intervenuti in un'abitazione del centro della cittadina barese per sedare una lite tra madre e figlio. Quando tutto sembrava tornato alla normalità, i carabinieri hanno avvertito un forte odore di marijuana. Di lì hanno avviato una perquisizione nella casa e nei locali attigui, scoprendo 200 grammi di marijuana in recipienti di vetro.

Rinvenuta anche cospicua somma di danaro (circa 500 euro), ritenuta provento dell’attività illecita, assieme tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento di singole dosi. Il 31enne è stato quindi condotto in carcere a Trani