Cronaca Bari Vecchia / Lungomare Imperatore Augusto

Lavori sul lungomare Imperatore Augusto, stop al traffico su una corsia

Traffico momentaneamente interdetto su una corsia in direzione lungomare di Crollalanza per consentire interventi di messa in sicurezza del canale in calcestruzzo relativo all’impianto di smaltimento acque meteoriche