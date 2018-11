Il mercato delle scommesse online spartito dalle mafie: arresti anche a Bari

Tre indagini, portate avanti dalle Procure di Bari, Reggio Calabria e Catania e coordinate dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, per far luce sulla spartizione fra le mafie del mercato della raccolta raccolta illecita delle scommesse online.

68 arresti tra Puglia, Calabria e Sicilia

Gli arresti - 68 in tutto - sono scattati questa mattina, insieme al sequestro di beni in Italia e all'estero per oltre un miliardo. Il volume delle giocate, riguardanti eventi sportivi e non, scoperto dagli investigatori di Guardia di Finanza, Polizia e Carabinieri, supererebbe i 4,5 miliardi. I provvedimenti cautelari riguardano tutti esponenti della criminalità organizzata pugliese, reggina e catanese, oltre a diversi imprenditori e prestanome. Una ottantina le perquisizioni in corso in diverse città. I reati contestati, a vario titolo, vanno dall'associazione mafiosa al trasferimento fraudolento di valori, dal riciclaggio all'autoriclaggio, dall'illecita raccolta di scommesse on line alla fraudolenta sottrazione ai prelievi fiscali dei relativi guadagni.