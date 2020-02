Finisce l'assaggio di primavera, torna il pieno inverno: crollo delle temperature, pioggia e vento

Dopo un assaggio di primavera, su Bari e provincia è pronto a tornare l'inverno, con temperature in calo e pioggia: la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta meteo valida da domani, 4 febbraio, per le successive 36 ore. Previsto per la Puglia un netto peggioramento, con vento forte, pioggia e nevicate oltre i 600 metri. Le massime crolleranno di ben 8-9 gradi, attestandosi sui 10. Le minime della notte, invece, scenderanno fino a 2.-3 gradi nelle giornate di mercoledì e giovedì.