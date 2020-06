Giugno 'pazzo', torna il maltempo su Bari e provincia: in arrivo temporali e pioggia

Prosegue il maltempo su Bari e provincia, per un inizio di giugno decisamente fresco e poco estivo: la Protezione Civile regionale ha infatti diramato un'allerta meteo gialla per temporali e piogge valida per la giornata di oggi, fino a questa sera.

Su Bari e dintorni si prevedono precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale con quantitativi cumulati deboli. La situazione è destinata a migliorare per la giornata di domani, in attesa di un nuovo peggioramento previsto giovedì.