Nubifragio su Bari, danni e disagi in tutti i quartieri: grosso albero cade al San Paolo, sottopassi chiusi

Pomeriggio di disagi, a Bari, a causa della pioggia incessante che si è abbattuta sulla città dall'ora di pranzo fino alla serata. Numerosi gli interventi di Vigili del Fuoco e Polizia Locale per segnalazioni riguardanti viabilità e strade allagate.

In particolare, in via Castelluccio, nel quartiere San Paolo, un grosso albero è precipitato finendo all'interno di un altro cortile condominiale, fortunatamente senza provocare feriti. Segnalati anche alcuni incidenti stradali, senza particolari conseguenze. Chiusi, temporaneamente, i sottopassi di via La Rotella nella zona industriale, di via Quintino Sella e di via Brigata Bari. Allagamenti sul lungomare, in particolare nella zona tra la Fiera del Levante e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Disagi segnalati anche le quartiere Libertà dove l'acqua è entrata in alcuni negozi di via Petrelli. Problemi anche su corso Italia con marciapiedi allagati e passaggi impraticabili per i pedoni e le auto.