Ultim'ora, allerta 'arancione' nel Barese: in arrivo violente raffiche di vento

Venti di burrasca in arrivo nel Barese. La conferma arriva dalla Protezione civile, che nel pomeriggio ha diramato l'allerta meteo arancione (media) per il rischio vento nell'area della Puglia centrale Adriatica. L'allerta partirà dalle 21 del 4 febbraio: per le successive 24-36 ore sono previste "venti da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali con raffiche di burrasca forte su zone costiere e appenniniche. Forti mareggiate lungo le coste esposte" si legge nella nota.

Il maltempo imperverserà quindi anche nella provincia nei prossimi giorni, come indicato anche dalle previsioni meteo, che vedono anche un calo netto delle temperature.