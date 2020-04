Inizio di settimana tra nuvole e pioggia: il sole lascia il posto al tempo instabile

Sole e temperature miti del weekend stanno per lasciare il posto a un tempo più instabile. Si prevede infatti un inizio settimana più fresco, all'insegna di nuvole e pioggia. In particolare, per la giornata di domani, lunedì 20 aprile, la Protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo 'gialla' per la Puglia, a partire dalle 8 e per le successive 12 ore.

Sono previste, si legge nell'avviso, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, sui settori settentrionali con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, sulle restanti zone con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".

Il tempo instabile potrebbe protrarsi per buona parte della settimana, con un possibile miglioramento a partire da venerdì.