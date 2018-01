Nubifragio e forte vento su Bari: raffiche a Palese, volo da Bergamo dirottato su Brindisi

Un nubifragio accompagnato da raffiche di forte vento ha sferzato Bari nelle ore pomeridiane, dopo una mattinata caratterizzata da condizioni quasi primaverili. Un cambiamento repentino del tempo che ha provocato qualche disagio all'aeroporto di Bari Palese dove non è potuto atterrare il volo Ryanair proveniente da Bergamo, previsto per le 17.15, successivamente giunto a Brindisi un quarto d'ora dopo. Problemi anche in provincia con qualche intervento dei vigili del fuoco registrato nei centri della Murgia e a Gioia del Colle. Per la giornata di giovedì previsto un miglioramento con un calo dell'intensità del vento.