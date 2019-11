Maltempo in arrivo e allerta arancione sul Barese: scuole chiuse in alcuni Comuni

Come accaduto in alcuni Comuni della provincia di Taranto e Brindisi, anche nel Barese ci sono sindaci che hanno deciso di chiudere le scuole in vista dell'ondata di maltempo attesa per domani. E' infatti previsto per domani, martedì 12 novembre, il momento 'clou' di una perturbazione che colpirà tutta la Puglia: per le prossime ore, la Protezione civile regionale ha emanato un'allerta 'arancione'.

Scuole chiuse a Bitonto

Alla luce di tali previsioni, il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, ha deciso di disporre la chiusura delle scuole. La decisione, che presto verà ufficializzata con un'ordinanza, è stata anticipata su Fb: "In considerazione delle previsioni meteo e dei lavori in corso presso alcune scuole, peraltro proprio sulle parti superiori, nonché della necessità per centinaia di studenti ed alunni di ricorrere ai mezzi pubblici per arrivare in sicurezza presso i luoghi di studio, abbiamo preso la decisione di chiudere le scuole di ogni ordine e grado a Bitonto, Mariotto e Palombaio nella sola giornata di domani", si legge sulla pagina Fb del sindaco.

Sammichele: disposta chiusura per scuole e cimitero

Decisione simile a Sammichele dove, sulla pagina Fb del Comune, si legge la seguente comunicazione: "Visto l'aggravarsi delle condizioni meteo per le prossime ore si è ritenuto opportuno, in via precauzionale, chiudere le scuole di ogni ordine e grado, il Cimitero Comunale e le ville di via Diaz e via Buonarroti nella giornata di martedì 12 novembre. Seguirà pubblicazione della relativa ordinanza sindacale".

Scuole chiuse e niente mercato a Gioia del Colle

Il provvedimento di chiusura delle scuole è scattato anche a Gioia del Colle: "Il Sindaco, sulla scorta del messaggio di allerta emesso dalla Regione Puglia – Sezione di Protezione Civile, riportante un livello di allerta arancione per criticità moderata, per rischio atteso idrogeologico, idrogeologico per temporali e vento, con ordinanza n. 75/2019 ha ordinato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, incluso l’asilo nido, per il giorno 12/11/2019 ed ha disposto la soppressione del mercato settimanale previsto per il giorno 12/11/2019, il divieto di attraversamento di sottovia e sottopassi in caso di forti piogge/allagamenti e l’attivazione dalle ore 20.00 del 11/11/2019, fino a cessata esigenza, del Presidio Operativo Comunale, del Presidio Territoriale, del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) di Protezione Civile del Comune di Gioia del Colle e del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile".

A Turi chiuse scuole e cimitero

"Nel corso dell'intera giornata di domani - si legge in una nota diffusa dal Comune di Turi - sono previste diffuse e persistenti precipitazioni e forti venti di burrasca dai quadranti sud-orientali. Si è ritenuta pertanto opportuna, in via precauzionale, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e del cimitero per la giornata di domani 12 novembre. Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad adottare tutte le opportune precauzioni".

Rutigliano: chiusi solo parco comunale e cimitero

"Al momento e salvo peggioramenti - comunicano invece dal Comune di Rutigliano - non si ravvisa l'esistenza delle condizioni che determinano la chiusura dei plessi scolastici, mentre resteranno chiusi il Parco Comunale e il Cimitero".

Per il momento, non ci sarebbero altri Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole, sebbene attraverso i canali istituzionali siano unanimi le raccomandazioni di prudenza per i cittadini.