Domenica pre-natalizia con allerta gialla: vento forte e pioggia su Bari

Forte vento e pioggia a rovinare la domenica pre-natalizia: i baresi si sono svegliati, stamane, in una giornata caratterizzata dal maltempo. Ieri la Protezione Civile regionale aveva diramato un'allerta meteo gialla per raffiche sostenute su tutta la Puglia.

La situazione è destinata a rimanere tale anche per la giornata di domani, giornata di Antivigilia. Per martedì', invece, si attende un miglioramento delle condizioni accompagnato da un abbassamento delle temperature per via di venti freddi rispetto a quelli di scirocco che si stanno abbattendo su Bari in questi giorni.