'Black lives matter' anche a Bari: sit-in di protesta in piazza Umberto contro il razzismo

Sit-in di protesta, questo pomeriggio,in piazza Umberto a Bari, da parte di un gruppo di migranti, lavoratori e cittadini per dire no al razzismo. Un appuntamento per dire 'Black lives matter', sulla scia di tanti altri organizzati nel resto del mondo, per sensibilizzare la cittadinanza contro le discriminazioni razziali tra cartelli e striscioni.

