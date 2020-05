L'estate in Puglia con il coronavirus, Lopalco: "La distanza tra gli ombrelloni? Non è l'unico elemento importante"

"Sì alle mascherine fai da te,"in assenza di mascherine con marchio Ce sicuramente coprirsi con qualcos'altro bocca e naso serve": Ad affermarlo è il professor Pier Luigi Lopalco, capo della task force epidemiologica della Regione Puglia, nel corso di un intervento per il programma Agorà in onda su Rai3.

Lopalco ha anche risposto a domande sull'estate che verrà, condizionata inevitabilmente dalla questione covid-19: "All'aria aperta la probabilità di contagio è molto più bassa che non in autobus o in un vagone. Secondo me dobbiamo ragionare in termini di sistema generale della sicurezza, non si può affidare la sicurezza alla distanza fra gli ombrelloni, bisogna mettere su un sistema che deve arrivare a garantire un buon distanziamento, considerando che si tratta di un'attività ricreativa e all'aria aperta e che c'è un Sole piuttosto forte che riduce la capacità di trasmissione del virus". Infine, sulla questione turismo e viaggi con apertura delle frontiere, Lopalco suggerisce: "Se il movimento avviene tra popolazioni che hanno lo stesso livello di circolazione del virus non ha senso bloccare i trasferimenti".

L'epidemiologo pugliese ha infine parlato del futuro e della possibilità che eventi come quello del covid-19 possano ripetersi: "La frequenza delle pandemie nei prossimi decenni . dice - probabilmente aumenterà proprio per questa invasione da parte dell'uomo del mondo naturale. Più l'uomo si avvicina ai luoghi selvatici, più è probabile che i virus che circolavano senza dare fastidio a nessuno in ambienti selvatici passino nell'ospite umano".