Stalli e posteggi dei mercati cittadini, al via il bando: "Entro l'anno il trasferimento degli operatori di via Nizza"

Sarà possibile partecipare fino al prossimo 6 agosto al bando di assegnazione per i posteggi liberi disponibili nei mercati cittadini. Il regolamento è stato pubblicato sul sito del Comune di Bari. Gli stalli sono disponibili per il mercato giornaliero coperto di via Vaccarella “San Filippo Neri”, di corso Mazzini “Madonna del Carmelo”, di via San Girolamo “San Girolamo”, di piazza Balenzano “Sant’Antonio”, di viale Lazio “Santi Pietro e Paolo”, di via Caldarola “San Pio da Pietralcina”, di via Modugno “Santa Scolastica”, di via Fortunato “San Marcello”, presso il cimitero “Fiori e Ceri” (ingresso Exultet e ingresso via T. Fiore). Aperte le posizioni anche per il mercato settimanale del martedì in via Vaccarella, a Carbonara, e mercato settimanale del venerdì in via De Ribera, al San Paolo.

Tra le novità anche l'assegnazione dei posti del nuovo mercato coperto di via Amendola, in fase di realizzazione, i cui lavori sono stati avviati nel 2017. La struttura, destinata a ospitare i 15 mercatali di via Nizza avrà la forma di una T e sarà disposto su due livelli, con una superficie complessiva di circa 1.445 mq e un piano interrato da adibire ad autorimessa per circa 50 posti auto. L’edificio ospiterà 29 box mercatali coperti da destinare a svariate tipologie di attività commerciali. I restanti box potranno essere utilizzati da commercianti di diverse tipologie come coltivatore diretto, carni, salumi. pane, pasticceria dolciumi, pesci, crostacei, molluschi, parafarmacia, fiori e piante, commercio equo e solidale.

“Speriamo di trasferire entro la fine dell’anno tutti gli operatori di via Nizza nella nuova struttura, in modo da eliminare le postazioni dall’impropria sede stradale - commenta l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone - e mettere finalmente i mercatali nelle condizioni di avere un luogo di lavoro idoneo e adeguato ai moderni standard di sicurezza. Il nuovo mercato, inoltre, accoglierà tutti i tipi di attività commerciali, così da generare una sorta di indotto. Stiamo lavorando parallelamente per l’aggiudicazione dei lavori della nuova struttura in via Pitagora, così potremo eliminare anche l’ultimo mercato dalla strada e dare una risposta concreta a tutti i residenti delle attuali zone mercatali, che ovviamente sono costretti a vivere ogni giorno una serie di disagi”.