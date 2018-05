Temporale sulla città, box del mercato di Santa Scolastica allagati dall'acqua. Gli operatori: "Siamo stanchi"

Dieci minuti di pioggia, seppur battente, sono stati necessari per allagare diversi box del mercato di Santa Scolastica nel quartiere Carrassi di Bari. E' stata una mattinata piena di difficoltà per gli operatori commerciali, costretti a munirsi di scope, stracci e secchi per svuotare i locali dall'acqua che ha messo a repentaglio la merce. Dagli abiti agli alimenti, fino alla frutta e alla verdura: una decina gli ambienti messi a soqquadro in poco tempo.

"Vere e proprie cascate quando piove"

La voce dei mercatali si è fatta sentire in da subito, con un eloquente video sulla pagina Facebook del sindaco, ma anche per il resto della mattinata, decisamente movimentata: "Sono stato costretto - spiega un operatore - a mantenere la saracinesca abbassata, per evitare ulteriori danni. Quando piove si formano delle vere e proprie cascate". Il problema riguarda, in particolare, un'are più interna del mercato, tra le più frequentate per via delle bancarelle di frutta e verdura, ma anche polleria e abbigliamento. Sotto accusa le canaline che sarebbero intasate di sporcizia e fogliame, favorendo l'ostruzione delle vie di scolo: "Non le puliscono mai - spiega un altro negoziante - e per questa ragione riteniamo che si formino gli allagamenti".

"Chiediamo più sicurezza anche contro i furti"

L'ultimo episodio grave si è verificato quest'inverno, a gennaio, durante l'ondata di maltempo che ha salutato l'avvio del 2018. E' bastato però un acquazzone 'estivo' a far ripiombare i commercianti nell'incubo. Gli allagamenti, però, non rappresenterebbero l'unico problema della struttura: "Un mese fa - racconta un'operatrice - hanno provato nuovamente ad aprire i box per rubare, cosa già accaduta più volte in passato. Per questa ragione chiediamo telecamere e maggiore sicurezza. Vorremmo anche maggiore pulizia nel giardino e, soprattutto, poter esporre anche all'esterno la cassette all'esterno, cosa al momento non consentita, anche per una questione estetica".

