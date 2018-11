Molfetta, scoppia lite tra padre e figlio: esploso colpo di pistola in strada

La lite tra padre e figlio, legata a questioni economiche, degenera e qualcuno esplode un colpo di pistola. E' accaduto domenica mattina a Molfetta. Il diverbio tra i due - pregiudicati di 65 e 35 anni - è scoppiato in strada, in via La Torre.

Padre e figlio sarebbero venuti alle mani, fino a quando qualcuno - non è chiaro chi, visto che alla lite sarebbero state presenti anche altre persone - ha esploso un colpo di pistola 9x21. I carabinieri, allertati da alcuni vicini di casa, hanno recuperato sul posto un'ogiva e due proiettili non esplosi.