Si tuffa con il mare mosso e non riesce a tornare a riva, gli amici tentano di aiutarlo: in tre salvati a Molfetta

Il primo giovane, incurante dei divieti e del mare mosso, si è tuffato dala scogliera frangiflutti, per poi trovarsi in difficoltà e non riuscire a tornare a riva. Così i due amici che erano con lui si sono lanciati in acqua per cercare di soccorrerlo, ma anche loro hanno cominciato ad annaspare tra le onde. E' accaduto a Molfetta, nel tratto di mare antistante la località Cala Sant'Andrea.

Per fortuna gli uomini della Guardia costiera, notando dalle telecamere portuali un capannello di persone in prossimità degli scogli, sono intervenuti, recuperando e portando in salvo i tre ragazzi, uno dei quali, per le contusioni riportate, è stato accompagnato in ospedale – in condizioni non gravi – dall’autoambulanza del 118, nel frattempo giunta sul posto.