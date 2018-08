"Ha sottratto soldi a un pensionato", la Procura diffonde le foto per il riconoscimento

Nelle foto, diffuse dagli inquirenti, si vede un uomo che si allontana su un marciapiede. Il soggetto è sospettato di aver sottratto una cospicua somma di denaro ad un pensionato.

Per cercare di identificare il presunto autore del furto, avvenuto a giugno a Molfetta, la Procura di Trani ha quindi deciso "in deroga a quanto prescritto dall'art.114 del codice di procedura penale", di autorizzare la diffusione delle foto attraverso i messi di comunicazione. L'invito, a chiunque sia in grando di riconoscerlo, è a rivolgersi ai carabinieri di Molfetta.





