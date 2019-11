Sorpresa mentre si introduce in un condominio, presa 'specialista' dei furti in appartamento: ha 9 anni di carcere da scontare

Una ragazza di 20 anni di origine balcaniche è stata arrestata dalle Volanti della Polizia a Monopoli, in provincia di Bari, scoperta assieme a una minorenne mentre cercava di entrare in un condominio. Bloccate dagli agenti, le due sono state sottoposte a controlli.

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che la 20enne aveva numerosi precedenti penali a suo carico, la maggior parte per furto in appartamento, ed era anche destinataria di un provvedimento definitivo di cattura per una pena di 9 anni, 8 mesi e 8 giorni di reclusione.

La giovane è stata quindi condotta in carcere. La minorenne, invece, è stata affidata a un suo familiare.