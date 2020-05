Hashish da spacciare in auto, in casa una coltivazione di marijuana: nei guai fabbro 'dal pollice verde'

In trasferta da Fasano a Monopoli con l'hashish da spacciare. Quando si è trovato davanti la pattuglia dei carabinieri impegnata in un posto di controllo, ha cercato di liberarsi della droga (un sacchetto con 25 grammi di hashish contenente anche un bilancino di precisione) lanciandola dal finestrino, ma il suo gesto non è sfuggito ai militari. Così l'automobilista è stato bloccato e perquisito, mentre il sacchetto è stato recuperato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Successivamente la perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo, dove è rinvenuta una serra adibita alla coltivazione di 31 piante di marijuana, nonché denaro contante pari a 3.550 euro, provento dell’attività illecita di spaccio. Al termine della perquisizione il giovane è stato arrestato e, su disposizione della competente A.G., è stato rimesso in libertà in attesa di giudizio.