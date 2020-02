Cronaca Santo Spirito / Vico Traversa

Donna trovata morta in casa a Bari: l'allarme lanciato dai parenti, era deceduta da un mese

L'anziana, di nome Gaetana, è morta per cause naturali. A dare l'allarme alcuni parenti della pensionata che viveva da sola, i quali non riuscivano a mettersi in contatto con lei