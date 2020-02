Commercio barese in lutto, addio a Giulio Solfato. La pelletteria di famiglia tra i 'grandi' di via Sparano

Il commercio barese piange uno dei suoi esponenti più noti: a soli 56 anni è morto Giulio Solfato, storico gestore della conosciuta pelletteria nel primo isolato di via Sparano, cuore dello shopping in città. Solfato ha dovuto lottare per anni contro un male incurabile. Un volto conosciuto in città, per un negozio che da sempre è punto di riferimento in una strada vetrina della città di Bari, da più generazioni.

A prendere il timone della rinomata pelletteria, scrive Repubblica Bari dando notizia della scomparsa, sarà il figlio ventenne Gaetano, rinnovando così la tradizione di famiglia, tra borse, valigie, portafogli e accessori.