Trasportava rifiuti non dichiarati sul camion senza assicurazione, multato: "Probabilmente voleva sversarli in campagna"

Stava trasportando sul camion materiale probabilmente da sversare illegalmente in campagna. È l'ipotesi seguita dal Nucleo antidegrado della polizia locale di Bari, che in mattinata ha multato nelle zone tra Carbonara e Ceglie un camionista in città per tre diverse tipologie di illeciti. L'uomo non solo era alla guida di un veicolo senza copertura assicurativa, ma aveva anche a bordo un formulario di identificazione rifiuti incompleti, oltre ad aver perso parte del carico durante il trasporto, volato sulla carreggiata che stava percorrendo. "I controlli del Nucleo proseguiranno anche nei prossimi giorni" assicurano dal Comando di polizia locale.

