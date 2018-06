Una navetta dalla stazione al porto: parte la nuova circolare Amtab

Amtab annuncia che a partire da venerdì 15 giugno 2018, sarà attiva la linea 50 che collegherà con un percorso di tipo circolare piazza Moro con il porto (varco dogana – terminal crociere – stazione marittima).



Linea 50 – Percorso circolare con unico capolinea in Piazza Moro (lato infopoint): Piazza Moro (capolinea), via Raffaele de Cesare, via Andrea da Bari, via Niccolò Piccinni, piazza Giuseppe Massari, corso Antonio de Tullio, interno porto (varco dogana), interno porto (terminal crociere), interno porto (stazione marittima), corso Antonio de Tullio, piazza Giuseppe Massari, via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro (capolinea).



Contestualmente, la linea 20/ verrà definitivamente soppressa.



Gli orari e i percorsi potranno essere consultati sul sito aziendale www.amtab.it e/o richiesti agli Operatori del Numero Verde 800450444. Gli orari di transito dei bus affissi sulle paline di fermata saranno sostituiti nel più breve tempo possibile.

