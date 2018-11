Nebbia fitta su Bari, problemi per i voli in partenza e in arrivo al 'Karol Wojtyla'

Ha provocato disagi anche all'aeroporto 'Karol Wojtyla' di Bari la fitta nebbia che in serata è calata su alcune zone della città e dell'entroterra barese.

Come risulta dal sito di Aeroporti di Puglia, sono stati circa sette, tra le ore 21.50 e le 22.25, i voli in arrivo all'aeroporto di Bari dirottati su altri scali, presumibilmente tutti a causa della presenza di nebbia. Nella stessa fascia oraria, sarebbero stati circa cinque i voli in partenza cancellati.