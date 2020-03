Neonata muore per infezione al Policlinico di Bari: sapone contaminato in ospedale, indaga la Procura

Morta al Policlinico di Bari per una infezione da Serratia, lo stesso batterio risultato presente in un sapone utilizzato da medici e infermieri. Come riporta l'Ansa, la Procura di Bari ha aperto un'inchiesta sulla morte di una neonata prematura avvenuta a inizio febbraio. A far partire l'indagine è stata la denuncia presentata dallo stesso ospedale, che solo dopo il decesso della piccola è stato avvertito dalla ditta fornitrice del blocco di alcuni lotti di sapone per la possibile contaminazione da Serratia.

Secondo quanto ricostruisce l'Ansa, la bimba era stata messa in incubatrice e le prime cure sembravano funzionare. Agli inizi di febbraio un improvviso peggioramento della situazione: le analisi evidenziano un'infezione da Serratia. Dopo qualche ora la bimba muore. E il 14 febbraio una ditta di Settimo di Pescantina comunica al Policlinico la "possibile contaminazione da Serratia" del sapone.