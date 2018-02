"Sindaco, chiudi le scuole", e Decaro risponde agli studenti: "Nessuna emergenza, fate i compiti"

Qualche fiocco di neve anche su Bari basta ad innescare la pioggia di richieste da parte degli studenti: "Sindaco, c'è l'allerta, chiudi le scuole". Un copione che si ripete simile da qualche anno, al quale il primo cittadino ha scelto di rispondere con ironia.

Postano sulla sua pagina Facebook degli screenshot dei messaggi ricevuti, Decaro replica ai ragazzi, confermando che invece le scuole resteranno aperte: "Cari studenti baresi - scrive - io vi voglio bene, ma non iniziate con i messaggi strappa lacrime per far chiudere le scuole, perché per ora, sulla città di Bari non c'è alcuna emergenza meteo. C'è un po' di neve, ma non si ferma per terra. Quindi oggi pomeriggio fateli i compiti per domani. "Che se vi interrogano poi", non è colpa del sindaco. Il consiglio vale anche per le mie figlie ai cui messaggi non sto rispondendo", scherza il primo cittadino. Che però lascia aperto uno 'spiraglio' "Se poi dovesse nevicare....".