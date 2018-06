Forte temporale si abbatte su Bari, torna il maltempo: per domani "allerta arancione"

Un forte remporale si è abbattuto, attorno alle 17, sulla città di Bari. Numerosi quartieri sono stati coinvolti dalla pioggia caduta in maniera copiosa da Japigia al Libertà, fino a San Girolamo, Palese e Santo Spirito. Un'acquazzone accompagnato da forte attività elettrica e caduta di fulmini. Secondo gli esperti è una specie di antipasto dell'allerta arancione diramata dalla Protezione Civile e valida per tutta la giornata di domani. Per sabato, infatti, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Pugliasettentrionale e in estensione anche sulle restanti zone della Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.