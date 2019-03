Nuovi playground in città, al via i cantieri di parco 2 Giugno: "Nuovo campo da basket accanto al vecchio"

Tre settimane di lavori e il parco 2 Giugno raddoppierà i campi da basket: sono cominciati questa mattina gli interventi per la realizzazione del primo dei 14 progetti di playground e aree sportive attrezzate al'aperto, finanziati con 2 milioni da un bando del Credito Sportivo. Nel più frequentato parco della città sarà riqualificato il vecchio campo da pallacanestro con il rifacimento di manto e l'arrivo di nuovi tabelloni e canestri. Alle spalle di questi sarà apposta una rete di protezione.

Come cambierà parco 2 Giugno

Accanto allo storico campo, ne sarà realizzato un altro, dotato anch'esso di illuminazione con accensione a tempo. Saranno realizzati inoltre, i percorsi d'accesso alle due aree sportive e verranno anche installate attrezzature per attività a corpo libero con pavimentazione antitrauma, proprio accanto ai campi. Gli interventi, tra l'altro, riguarderanno anche l'area bocce, con la sostituzione del manto in erba sintetica e l’installazione di strutture prefabbricate per il deposito delle attrezzature da gioco.

A breve lavori anche a Sant'Anna

In questa settimana, infine, saranno avviati anche a Sant'Anna e Palese, in particolare per la realizzazione di un campo da basket con illuminazione temporanea più zone attrezzi in via Conenna e di un nuovo campo pluridisciplinare da basket e pallavolo, con illuminazione e viali d'accesso rinnovati in via Minervino.