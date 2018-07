Palagiustizia in via Oberdan, dall'Ordine degli Avvocati dubbi sui tempi: "Difficile rispettare scadenza di fine settembre"

"Al di là del merito della scelta, sulla quale abbiamo notizie vaghe poiché non abbiamo visto gli atti della ricerca di mercato, né le planimetrie dell’immobile di via Oberdan, nutriamo forti dubbi che questa soluzione possa rispettare i termini delle date che abbiamo davanti". Il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Giovanni Stefanì, analizza la scelta, tramite ricerca di mercato, dell'edificio ex Inpdap per ospitare provvisoriamente gli uffici giudiziari di via Nazariantz, dichiarati inagibili qualche mese fa. Per Stefanì il tempo stringe poiché vi sono le date limite del "31 agosto, per lo sgombero di Via Nazariantz e", prosegue "il 30 settembre, per il termine del decreto legge sulla sospensione dei termini. Crediamo che con queste procedure ordinarie, il 1° ottobre, salvo miracoli, non avremo una sede capace di ospitare gli uffici del penale".

"Abbiamo davanti - aggiunge Stefanì - il rischio dello spezzettamento degli uffici, con l’ipotesi di Modugno che torna a riproporsi: quando ci è stato detto che quella sede sarà presa in considerazione soltanto nell’ipotesi marginale che dalla ricerca di mercato non venga fuori un immobile sufficiente e idoneo, già immaginavamo che, con le procedure ordinarie, non si sarebbe stati in grado di scongiurare quella ipotesi. In tutto questo, la nostra più grande preoccupazione è per gli avvocati che hanno il diritto di riprendere a lavorare quanto prima".