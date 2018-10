Ripristinata la pavimentazione del PalaLaForgia al San Paolo: la HBari2003 potrà tornare nella sua 'casa'

Sono terminati gli interventi di manutenzione del PalaLaForgia di via Olbia nel quartiere San Paolo, 'casa' della HBari2003, squadra di basket in carrozzina che milita in Serie B. La struttura, a giugno scorso, aveva subito un allagamento a causa del maltempo, con danni importanti al parquet della palestra. La superficie è stata così rimossa e ripristinata consentendo la ripresa delle attività agonistiche dal prossimo mercoledì.

“Purtroppo questi lavori hanno creato qualche disagio agli atleti della HBari 2003 in piena preparazione per il campionato - ha spiegato l'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli -, e di questo non possiamo che scusarci con l’associazione e assicurare, sin da ora, il sostegno di tutta l’amministrazione e di tutta la città alla squadra, che quest’anno si appresta a disputare il campionato di serie B. Credo però che avere un campo a norma e all’altezza degli standard previsti dalla federazione di basket fosse il minimo che potevamo assicurare agli atleti, visto che non solo ci rendono orgogliosi dei loro risultati ma che svolgono quotidianamente anche un lavoro straordinario con i ragazzi di tutte le età che, per via delle disabilità fisiche, sono scoraggiati dall’intraprendere un’attività sportiva. Già mercoledì prossimo gli allenamenti nel palazzetto dello sport potranno riprendere e ci auguriamo presto di poter festeggiare qui, insieme, nuovi importanti traguardi”