Palazzina 'dei tumori' in via Archimede, dal 'Giovanni Paolo II' l'invito ai residenti: "Effettuate qui i controlli"

"Abbiamo provveduto, in data odierna, a richiedere al Sindaco di Bari, Antonio Decaro, l’elenco dei cittadini residenti in viale Archimede n. 16, affinchè possiamo procedere ad invitarli personalmente a sottoporsi ad opportuni approfondimenti diagnostici miranti ad individuare eventuali forme tumorali che non abbiano ancora indotto alcuna sintomatologia". Ad annunciarlo è Antonio Delvino, direttore generale dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari. La vicenda è relativa alla palazzina del quartiere Japigia finita al centro di un'indagine dopo i numerosi casi di tumore registrati negli anni tra gli abitanti.

Solo un accesso spontaneo per gli esami

Già a dicembre scorso, intervenendo sul caso, il presidente Emiliano aveva invitato i cittadini residenti nell'edificio a recarsi presso l’IRCCS Oncologico “Giovanni Paolo II” di Bari, hub di riferimento per la Rete Oncologica Pugliese, per richiedere gratuitamente gli approfondimenti diagnostici più appropriati. Da allora, però, solo una persona si sarebbe presentata spontaneamente per chiedere di sottoporsi agli esami. Di qui la decisione, d'intesa con Emiliano, di "avviare una procedura che permetta di far pervenire al domicilio delle famiglie esposte un invito a sottoporsi ad una serie di esami definiti da una equipe di Oncologi guidata dal dr. Geni Palmiotti".

Ipotesi ricerca epidemiologica

"Se gli accessi saranno sufficientemente numerosi - spiega Delvino - si darà vita ad una ricerca su base epidemiologica, di concerto con l’Aress, che permetterà di verificare se il sospetto così diffuso sia realmente basato su un fenomeno numericamente significativo. Tale ricerca sarà finanziata con parte dei fondi pervenuti all’IRCCS grazie alle donazioni derivanti dal “5 per mille” relativo all’anno 2017".