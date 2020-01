Papa Francesco a Bari, riunione in Comune per il piano trasporti: treni e bus extra per raggiungere il centro

Si avvicina sempre più l'appuntamento del 23 febbraio con la visita di Papa Francesco a Bari. Stamane, in Comune, si è svolta una riunione operativa per coordinare il sistema di trasporto extraurbano ed urbano a disposizione dei fedeli che giungeranno nel capoluogo pugliese. Sono attese infatti almeno 40mila persone da tutta la Puglia e non solo.

Il piano trasporti: treni, auto e bus

Bari sarà più facile da raggiungere con la ferrovia: Trenitalia, Ferrotramviaria, Fal e Fse istituiranno convogli straordinari nella giornata del 23. La stazione centrale di Bari sarà attrezzata per accogliere e indirizzare verso il luogo dell'evento il flusso di persone in arrivo già dalle prime ore del mattino. l'arrivo del primo treno sarà atteso per le 15.30. Il piazzale antistante la stazione, in piazza Moro, sarà liberato dalla sosta dei mezzi privati e dei taxi (che saranno spostati dall'altro lato della piazza), attrezzato con l'installazione di un grande pannello informativo, transennato per indirizzare al meglio le persone e dotato di una decina di bagni chimici. Volontari indirizzeranno i fedeli verso il percorso pedonale di via Sparano, presidiato per l'intera durata delle celebrazioni. Ci si attende il picco di gente tra le 6 e le 8.

Sul fronte bus, invece, confermati i punti di rilascio dei fedeli a seconda delle direttrici dei mezzi. I pullman provenienti dal lungomare sud lasceranno scendere i fedeli in largo Giannella per poi effettuare inversione di marcia e raggiungere le aree destinate al parcheggio (piccolo tratto lungomare tra bar Riviera e Terza regione aerea; via Ballestrero; Pane e Pomodoro e, se necessario, via Caldarola nei pressi del capolinea di diversi bus urbani). I fedeli al termine dell'evento potranno salire sempre nella zona del lungomare. Da nord invece i mezzi utilizzeranno il Varco Vittoria del porto per poi attraversare l'area portuale fino al Varco Dogana, dove lasceranno scendere i fedeli per poi tornare indietro e raggiungere le aree destinate al parcheggio (Marisabella; complanare lungomare Vittorio Veneto; area Portoghese; via Verdi). I fedeli al termine dell'evento potranno prendere i mezzi nella zona del varco Dogana. Amtab predisporrà un potenziamento del trasporto pubblico e variazioni di percorso per le linee ordinarie.

Gli automezzi che trasportano persone con disabilità motoria potranno essere parcheggiati sugli stalli del Molo san Nicola, sul piazzale antistante l'Hotel Oriente, sull'anello interno di piazza Garibaldi e sul tratto alto di via Quintino Sella. Insieme ai volontari cattolici e della Protezione civile, sono allo studio i percorsi consigliati in caso di maltempo o vento forte per i fedeli che dal Varco Dogana raggiungeranno il luogo del'evento.

Lunedì sarà disposta l'ordinanza con tutte le indicazioni sui divieti di transito e di sosta che interesseranno il centro cittadino in occasione dell'evento. Per quanto riguarda i parcheggi dei residenti di Bari Vecchia, da sabato 22 fino a lunedì 24 febbraio i titolari di pass ZTL e ZSR-A avranno a disposizione l'area parcheggio sulla banchina Massi, all'interno del Porto, e potranno inoltre parcheggiare gratuitamente su tutti gli stalli con strisce blu in città, senza distinzione di zona. In via di definizione anche i varchi di accesso per l'evento, con i check point per le autorità religiose e civili e il pubblico, e le modalità di gestione dei diversi settori previsti.