Parcheggiatori abusivi nel mirino dei carabinieri: controlli, denunce e sanzioni

Carabinieri in azione contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Dal cimitero monumentale al centro cittadino, nella giornata di ieri cinque sono stati i soggetti identificati dai militari della Compagnia di Bari centro.

In particolare, sono stati denunciati in stato di libertà: un 39enne, disoccupato, senza fissa dimora e un 46enne residente Bitonto per aver violato il Daspo urbano già emesso dalla Questura di Bari, in quanto sorpresi ad esercitare l’attività di posteggiatori abusivi, il primo nei pressi del Cimitero Monumentale, il secondo in Corso Trieste. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per complessivi 2.313 euro nei confronti di altri tre posteggiatori abusivi (due 40enni ed un 68enne), sorpresi ad esercitare l’illecita attività in Piazzale Cristoforo Colombo e in Piazza Federico di Svevia.

Nella rete dei controlli, nei pressi della spiaggia di Pane e Pomodoro, è finito anche un venditore ambulante di generi alimentari al quale sono state contestate violazioni amministrative per l’ammontare di 2500 euro per aver esercitato l’attività abusivamente in mancanza della segnalazione certificata di inizio attività e di 41 euro per mancanza del libretto di circolazione dell’ Ape Car, utilizzato per l’esercizio dell’attività. Il veicolo veniva confiscato, mentre gli alimenti venivano devoluti in beneficenza.