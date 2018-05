Parchi di Japigia, ex Gasometro e piazza Disfida, il M5s incalza il Comune. "Opere a rilento"

Lavori in corso e da avviare: nel Question Time del lunedì in corso a Palazzo di Città, tra i vari temi affrontati, c'è quello delle opere in città, sollevato dal consigliere comunale Sabino Mangano (M5S). nel corso della sua corposa interrogazione, l'esponente pentastellato ha chiesto chiarimenti su diversi cantieri in programma o già aperti in città, a cominciare da due del quartiere Libertà, ovvero il parco nell'area ex Gasometro e la zona pedonale di piazza Disfida di Barletta. Mangano ha inoltre ampliato la sua interrogazione ai due giardini di Japigia di San Luca e via Siponto, attesi da anni. A rispondere, l'assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso: "Per quanto riguarda l'ex Gasometro e piazza Disfida di Barletta, entro l'anno vi sarà la messa in gara e l'aggiudicazione. Gli appalti, se non vi saranno problemi, saranno cantierizzati a inizio 2019. Sui giardini di Japigia, invece, abbiamo superato criticità riguardanti appalti di anni fa, attraverso una perizia di variante. Entrambi i giardini - aggiunge Galasso - hanno visto la ripresa dei cantieri. Confidiamo di completarli entro l'anno, avendo ottimizzato la presenza degli operai sui due siti".