Inaugurato da poco e già danneggiato: canestro rotto nel nuovo campo da basket di Parco 2 Giugno

Inaugurato poco meno di tre settimane fa, il nuovo campo da basket di parco Due giugno conta già il primo danneggiamento: uno dei canestri staccato in parte e lasciato così, penzolante sul campo di gioco.

A denunciare l'episodio via Facebook è stato lo stesso assessore allo Sport, Pietro Petruzzelli che, citando quanto accaduto in un altro Comune, ha invitato i responsabili a farsi avanti per ripagare il danno: "In provincia di Lecco - scrive Petruzzelli - alcuni ragazzi tra 17 e 19 anni hanno rotto involontariamente un canestro di un campo da basket comunale e per riparare il danno si sono autodenunciati al sindaco e messi a disposizione della comunità per un lavoro di pubblica utilità. E hanno così deciso di ripulire un parchetto pubblico e altre zone. Un bellissimo esempio di senso civico e di assunzione di responsabilità da cui tutti, giovani e meno giovani, dovremmo imparare e che dovremmo seguire. E mi rivolgo soprattutto - e qui lancio un appello - a quei simpaticoni che o per sbaglio o per noia o per stupido divertimento hanno rotto il canestro nuovo che abbiamo da poco installato al Parco Due Giugno e che hanno lasciato penzoloni, così come lo vedete. Bene, può succedere a tutti di rompere qualcosa ma perchè non seguite l'esempio di questi giovani e vi autodenunciate?" "Io vi aspetto in Comune, venite quando volete. Decideremo insieme come ripagare il danno", conclude l'assessore.