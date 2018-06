La Giunta comunale dice sì al terzo lotto del parco di Loseto: "L'elettrodotto sarà spostato"

La Giunta comunale di Bari ha detto sì al primo studio di fattibilità per realizzare il terzo lotto del Parco urbano attrezzato di Loseto, opera da 3.4 milioni di euro che consentirà di completare un intervento che si estenderà, tenendo conto delle altre due porzioni, per circa 61mila mq. Allo stato attuale è stato già realizzato il primo pezzo, da 6,5 mila mq. Il secondo lotto, da 20,2 mila mq è inserito nel piano triennale per le opere pubbliche. L'ultimo, invece, riguarda 34,4 mila mq e sarà costruito non lontano dalla provinciale 183 che collega Bari ed Adelfia.

Verso lo spostamento dell'elettrodotto

Il parco, quando sarà ultimato, fungerà da cerniera tra l'ambiente urbano e la campagna esistente on orti urbani ed essenze arboree compatibili con usi agricoli. La realizzazione dell'opera porterà anche allo spostamento dell'elettrodotto lì presente: “Il terzo lotto del parco di Loseto - spiega l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - si somma al primo, eseguito e inaugurato circa un anno fa, e al secondo, già programmato e inserito nel triennale 2018/2020. Questo terzo stralcio del parco, in anticipo all’esecuzione dei lavori, vedrà lo spostamento dei tralicci più volte richiesto dal comitato dei residenti. All’interno del quadro economico dello studio di fattibilità c’è infatti una stima dei costi necessari per lo spostamento dei tralicci. Nei prossimi giorni i tecnici del Comune incontreranno i rappresentanti di Terna, proprietaria della rete, per definire il progetto di dettaglio necessario per procedere agli ulteriori livelli di progettazione del terzo lotto del parco, che provvederemo ad inserire nel prossimo aggiornamento del Piano triennale delle opere pubbliche”.