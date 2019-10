Pesce non tracciabile e conservato in locali inadatti: multe salate per due pescherie e un ristorante

Stretta della Guardia Costiera sulle irregolarità nella vendita di prodotti ittici a Bari: i militari della Capitaneria di Porto hanno effettuato numerosi controlli, elevando sanzioni da migliaia di euro nei confronti dei trasgressori. In particolare, nella serata di ieri, all'interno delle celle frigo di due pescherie del capoluogo, sono state rinvenute diverse tipologie di prodotto per la vendità prive dei previsti documenti di tracciabilità. I titolari sono stati multati per 1500 euro ciascuno.

Sempre a Bari, è stato sanzionato con 3mila euro di multa il titolare di un noto ristorante per aver destinato a deposito di prodotto ittico e di alimenti in genere un immobile adiacente all’esercizio commerciale sprovvisto di autorizzazione sanitaria.

(Immagine di repertorio)