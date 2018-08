Chianche "sconnesse" a Bari Vecchia: il largo Santa Chiara pezzo di plastica sotto la pietra

Una chianca rotta ed un pezzo di plastica forse a 'proteggerla': è la singolare scena immortalata da un cittadino in largo Santa Chiara, nel cuore della città vecchia. Qualcuno ha infatti pensato bene di posizionare una striscia sotto la pietra della pavimentazione, probabilmente ritenendo che in questo modo si evitassero problemi o, peggio, che la chianca venisse via. La segnalazione, finita sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, riguarda però anche altre chianche della zona, ritenute "sconnesse e pericolose".