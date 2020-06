Rifiuti nelle aiuole e sotto il monumento, in piazza Aldo Moro "scempio vergognoso"

Rifiuti nelle aiuole e anche sotto il monumento di Aldo Moro: è quanto accade nella piazza dedicata allo storico leader Democristiano, a due passi dalla stazione centrale di Bari.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La segnalazione è dell'associazione BariEcoCity: "Immagini - spiega il presidene dell'associaizone, Giuseppe Carrieri - che sono meno vergognose di quanto si può vedere dal vivo. Anche la statua di Aldo Moro è attorniata da rifiuti. Perchè le Forze di Polizia sono riuscite a sanzionare migliaia di Cittadini per il mancato rispetto delle disposizioni anticovid e non sanzionano chi imbratta tutto? Perchè Amiu Puglia non organizza un servizio plurigiornaliero di pulizia delle zone di Bari più frequentate. Perchè la Polizia Municipale non riceve disposizioni di presidiare le aree cittadine più sensibili? Perchè dobbiamo far vivere Bari e i Baresi nella sporcizia e nel degrado?" conclude Carrieri.