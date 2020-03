Piazza Garibaldi "terra di nessuno", ancora vandalizzato il murale ispirato ai Lego: "Quarta volta in pochi mesi"

Scritte con la vernice spray e disegni osceni: i vandali delle bombolette colpiscono ancora una volta il murale ispirato ai Lego realizzato dallo street artist Pao in piazza Garibaldi, a Bari. A denunciare l'ennesimo episodio - "E' la quarta volta in pochi mesi" - sono i volontari di Retake Bari.

"Ci stiamo provando a proteggere quei rari esempi di street art nella nostra città ma non è facile- scrivono amareggiati i retakers sulla pagina ufficiale dell'associazione - Non è facile ogni volta caricare secchi, rulli, pennelli , sciacquare tutto il materiale etc. Da tempo cerchiamo delle sentinelle di Piazza Garibaldi che in certe ore della giornata sembra terra di nessuno. Abbiamo ancora un secchio di quel giallo, esattamente lo stesso colore che usiamo da mesi. Ne prendemmo tanto sapendo che quel muro, simbolo della resilienza di un quartiere intero, non sarebbe durato molto. Se volete provare a difendere il murales e il senso di legalità e rispetto per i luoghi pubblici contattateci e vi affideremo il materiale per riparare all’ennesimo atto vandalico".