Piazza Redentore pedonale, il cantiere va avanti: "Lavori completati entro l'inizio del nuovo anno"

Il cantiere di piazza Redentore va avanti. Ripartiti a inizio settembre dopo uno stop di alcune settimane, i lavori sembrano procedere senza intoppi. L'obiettivo resta quello di riaprire la piazza entro l'inizio dell'anno, come confermato dal sindaco che questa mattina ha effettuato un nuovo sopralluogo nella zona.

"Hanno completato la pavimentazione davanti la scuola e proseguono con gli interventi sul resto della piazza, che si concluderanno entro l'inizio del prossimo anno", ha detto il primo cittadino.

"Sono stati recuperati i posti auto in via Martiri d'Otranto e questa è sicuramente una buona notizia", ha aggiunto ancora Decaro, toccando un argomento, quello dei parcheggi, che preoccupa non poco i residenti, i quali temono che la pedonalizzazione dell'area possa complicare ulteriormente la ricerca di un posto auto nella zona.

Lamentele che sono state riportate anche al sindaco. "Qualche residente - ammette Decaro - si è lamentato dei disagi del cantiere, e molti temono che anche la nuova piazza possa portare disagi". Ma il primo cittadino a sua volta rilancia: "Cambiare - commenta - porta sempre con sé qualche diffidenza e timore ma per crescere e per far sì che le cose migliorino bisogna fare qualcosa. Lo so che i problemi del quartiere sono tanti e che una piazza nuova non potrà certamente risolverli tutti ma io dico che da qui possiamo partire, insieme. Assumersi la responsabilità di una decisione per un sindaco non è mai facile, io l'ho fatto, ora assumiamoci insieme la responsabilità di farlo vivere questo spazio e di trasformare le paure in proposte".