Restaurata ma dimenticata, la palazzina 'ex Goccia del Latte' "sporca e abbandonata"

"Sono passati due anni dal restauro della Palazzina storica, ex Goccia del Latte, in Piazza Umberto. Restauro fortemente voluto dal nostro Comitato per il suo rilancio. Purtroppo, la Palazzina, invece di essere recuperata sta vivendo il suo secondo abbandono, è sporca e nessuno se ne prende cura, come dimostrano le foto postate, c'è anche l'angolo preferito dai porci che, nonostante i bagni a pochi passi, continuano ad usare per defecare e fare pipì".