Fontane, panchine e giochi di una volta: in centro apre la nuova piazzetta Cavour

I primi bimbi hanno già cominciato a giocare alla 'campana' disegnata sulla pavimentazione, mentre in tanti utilizzavano le panchine per un po' di riposo: in corso Cavour è stata aperta ufficialmente la piazzetta tra via Cardassi e via Imbriani, riqualificata con un intervento da 160mila euro, attraverso una sponsorizzazione della Banca Popolare di Bari per progettazione e lavori. Nuove sedute, piante, una grande fontana con uno schermo: l'area anni fa destinata alle bancarelle coperte si è trasformata in una zona per la sosta dei pedoni e il passegggio:

"Nuovo spazio centrale della città"

“Ringrazio la Banca Popolare di Bari per il grande impegno e la cura che dedica al nostro territorio - ha commentato il sindaco Antonio Decaro -. Questo è un nuovo spazio centrale della città restituito ai cittadini in maniera totalmente nuova. Quella che era un’area, seppur centrale, che versava in condizioni di degrado e di fatto inutilizzata, oggi è una piazza accogliente e già frequentata. La presenza di istituzioni, associazioni e imprese private attente alla cura del nostro territorio è una risorsa importante per noi e per i cittadini perché ci aiuta a far crescere la qualità della vita e degli spazi nella nostra città. Ora mi auguro che tutti i cittadini vogliano seguire l’esempio della Banca Popolare prendendosene cura allo stesso modo”.