Maltempo di Ferragosto, nuovo nubifragio in città. Allerta arancione per le prossime ore: da domani migliora

Un altro temporale, dopo quello di ieri, si è abbattuto su Bari e i centri limitrofi, per un'ondata di maltempo che vivrà nella giornata di Ferragosto, si spera, l'ultimo atto prima di un miglioramento atteso da domani. Nel primo pomeriggio la pioggia battente ha interessato tutti i quartieri, dal centro fino a Japigia, Poggiofranco e San Paolo. Nubifragio anche a Bitonto, Modugno ed in diversi centri dell'area metropolitana, nonchè della Murgia. La Protezione Civile ha confermato, per tutta la giornata di oggi e le prime ore di domani un'allerta arancione sulla Puglia Centrale Adriatica e le zone interne del Barese. La situazione migliorerà sensibilmente dalla mattinata del 16, con rasserenamenti e rialzo delle temperature