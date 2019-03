Pioggia battente sulla città e strade allagate: in viale della Repubblica spunta una "piscina"

Una "piscina naturale" su viale della Repubblica "ogni volta che piove": l'associazione Sos Città chiede al Comune di intervenire per evitare la formazione di una grande pozzanghera all'altezza di via Toma. In quel punto, spiega Danilo Cancellaro, presidente dell'associazione e candidato con il centrodestra alle prossime Comunali, "le grate di raccolta acqua piovana sono completamente ostruite dalle foglie degli alberi e ovviamente non vengono mai pulite. Probabilmente anche l'assetto stradale delle pendenze andrebbe rivisto, ma il punto è: perchè non si provvede a risolvere il problema?".

Il disagio - aggiunge - è avvertito in primis dagli studenti che raggiungono l'importantissima fermata per la provincia sita poco più avanti. È impossibile attraversare senza bagnarsi, oltre al rischio di ricevere ogni volta gavettoni d'acqua dagli automobilisti distratti e poco attenti. Sono piccole cose, ma che nella vita di ogni giorno contribuiscono, e non poco, a migliorarne la qualità. Per questo chiediamo un intervento immediato da parte dell'amministrazione comunale"